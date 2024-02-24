Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 721
Evet bitecek bir konu kaldı ve bir kâse olacak ama orada yapılacak çok iş var :)
Hayır, peki, herhangi bir dağılım varsa veya orada, örnek boyutunun nasıl hesaplanacağını veya ticaretin yoğunluğunu nasıl hesaba katacağını - sorun. Ben zaten yaşlı bir adamım ve gençlikten hiçbir sırrım yok.
hayır, piyasanın kendisini inceleyen kendi kendine öğrenen bir saçmalık var, bitirirsem daha ayrıntılı olarak imzalayacağım
Merhaba!
Bir eğitim örneği oluştururken kafamı kırdım. Başarılı giriş noktaları bulmak için doğru yönü veya düşünce için bir yön söyleyin.
Ağım, 5 formlu mum temelinde büyüyen bir çubuğun görünümünü tahmin edebiliyor gibi görünüyor, ancak bu başarılı bir işlem için yeterli değil. Duraklar ve karlarla, her şey yıkılır.
İyi bir giriş noktası belirleyen bir eğitim örneği nasıl yapılır?
Büyüyen tüm mumları tarihsel seçimde (SIH3-18 dakikalık aracı kullandım) aşağıdaki formülle işaretledim:
Ağı böyle bir çubuğun görünümünü tahmin etmesi için eğittim, ancak giriş her zaman Açık'tan daha yüksektir ve zararı durdurma kârdan daha yüksektir ve genellikle işe yarar. Mumların çoğu, açıldıktan sonra önce aşağı inme eğilimindedir ve ancak daha sonra önce ayaklara dokunarak büyümeye başlar. Bu yüzden hemen yükselen giriş noktalarını nörona nasıl göstereceğim konusunda kafamı dağıtıyorum.
biraz ilerleme var beyler
bir örneklem üzerinde
peki konuyu desteklemek için
Ve hemen alnında bir soru. Buradan çıkardığın sonuçlar nelerdir? Bir düşüş mü yoksa model olanaklarını tüketti mi????
oh evet ben xs, eğrinin kendisini sevmiyorum. En az 5 yıl büyüme perlo olacak bir şey yaparsanız. İşte bir tesadüf
Zaten kesin ve geri dönülmez bir şekilde bildiğim şey, NS'yi kendi işaretlerinizle kullanmanın tam bir umutsuzluk olduğu.. şanslı olma şansı milyonda 1'dir. Tüm iş parçacığı bunun kanıtıdır.
oh evet ben xs, eğrinin kendisini sevmiyorum. Bir incinin büyümesi en az 5 yıl olacak bir şey yaparsanız. İşte bir tesadüf
Aslında nedenini sordum. Araç boşalmaya başladığında soru ortaya çıkıyor, eski haline getirilebilir mi? Drenaj duracak ve terazinin büyüme kısmı başlayacak mı? Stratejiye bağlı kalmalı mıyız yoksa yeniden seçme zamanı mı??? Bu sorular sadece tahliye sırasında ortaya çıkıyor. Düşüş veya tam tahliye nedir??? Şey, bu çok ... sesli düşünmek ..
peki, çapraz doğrulama olmadan asla anlamayacaksın
Sistemin bazı özelliklerini takip ettim, örneğin tarihte art arda maksimum kaybedilen işlem sayısı, daha fazla olursa onu kestim. Sonuç olarak, düşüş genellikle minimumdur, ancak kâr da küçüktür. Ama botum 3 ayda tül içinde tül tercih ediyor ve 1000 altında anlaşma yapıyor ve yine de OOS'a çok daha zayıf ihracat yapıyor :)
hafıza hücrelerinin eklenmesiyle daha ilginç hale geldi, ancak yine de aynı kat değil, daha karmaşık olması gerekiyor
Ağı böyle bir çubuğun görünümünü tahmin etmesi için eğittim, ancak giriş her zaman Açık'tan daha yüksektir ve zararı durdurma kârdan daha yüksektir ve genellikle işe yarar. Mumların çoğu, açıldıktan sonra önce aşağı inme eğilimindedir ve ancak daha sonra ayaklara dokunurken büyümeye başlar. Bu yüzden hemen yükselen giriş noktalarını nörona nasıl göstereceğim konusunda kafamı dağıtıyorum.
Başlangıç olarak, mt5'teki test cihazında anlaşmaları açmak için böyle bir stratejiyi test etmek güzel olurdu. Test cihazı onunla kayıplar gösterse bile, nöronu eğitmeye değmez, bir anlamı olmayacaktır.
Örneğin, bir nörona çubuk başına fiyat artışlarını tahmin etmesini öğretiyorum (Açık[0] - Açık[1], Açık[1]-Açık[2], vb.) buna regresyon denir. Bir nörondan iyi bir sonuç elde ettikten sonra, kar elde etmeyi umabilirsiniz.
Başlangıç olarak, mt5'teki test cihazında anlaşmaları açmak için böyle bir stratejiyi test etmek güzel olurdu. Test cihazı onunla kayıplar gösterse bile, nöronu eğitmeye değmez, bir anlamı olmayacaktır.
Beni normal olarak tanıyor ama giriş noktasını doğru seçemiyorum. Ağı bir mumun görünümünü değil, aslında çökme olmadan giriş anını tanımak için eğitmek istiyorum. Her şey ayağımda dağılıyor.
Burada böyle bir koşul yazamam. Belki birisi söyler?
Ancak test cihazında kontrol edemiyorum çünkü nöron ile entegrasyon nedeniyle orada çalışmıyor. Python ile yazılmıştır ve bilgi alışverişi bir dosya üzerinden gerçekleşir ve test cihazı bu dosyayı oluşturmaz.
Otomasyon için bir olasılık olduğunu düşünüyor musunuz: