Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1456

Maksim Dmitrievski :
Bu bir Galton tahtası, nöron değil. Okulda geçerler.

Kıskanıyorum, bunu okulda yaşamadım.

Açıklamayı okudum, normal bir dağılım olması lazım ama videonun etkisi farklı - dağılım neredeyse tekdüze ve siyah toplar merkeze çarpıyor.

normal dağılım herhangi bir değer alabilir, standart olması gerekmez

neredeyse tek tip - böyle bir dağılım yok

siyah toplar daha ağırdır, renkten dolayı değil merkeze çarparlar, kusura bakmayın

 
Evet, bu topların bir özelliği olduğu açık, bu nedenle farklılar - bu sadece veri seçimini gördüğüm bir düzen.

 

Piyasa oynaklığı hakkında...
Sabit TP/SL ile ticaret yapmak için ormanı eğitmeye çalışıyorum.

İlginç bir geriye dönük test gördüm (yani hikayeye uygun)

17 Ocak 2017 tarihine kadar TP=120 ve SL=80 seti iyi bir kazanç sağladı ve daha sonra çalışmayı bıraktılar. Görünüşe göre fiyat hareketlerinin genliği değişti, örneğin 2016'da benzer noktalardan 120 puana ulaşmayı bıraktı. İleri, yaklaşık olarak 2017'nin tamamı gibi çıktı, yani. 50/50

 
Maksim Dmitrievski :

normal dağılım herhangi bir değer alabilir, standart olması gerekmez

Bir psikiyatriste.

 
Bu iyi bir "uyum", karlı bir strateji oluşturmak zaten mümkün.
 
Sergey Chalyshev :
Bu iyi bir "uyum", karlı bir strateji oluşturmak zaten mümkün.
İleri 50/50 - bu ticaret için ilginç değil
 
elibrarius :
İleri 50/50 - bu ticaret için ilginç değil
Bir sinir ağından en iyisini elde edemezsiniz, iyi bir mm uygulayın ve mutlu olursunuz.
 
Sergey Chalyshev :
Bir sinir ağından en iyisini elde edemezsiniz, iyi bir mm uygulayın ve mutlu olursunuz.
Ortalama almak mümkün olmayacak, arka arkaya çok fazla kaybedilen işlem var.
 
elibrarius :
Ortalama almak mümkün olmayacak, arka arkaya çok fazla kaybedilen işlem var.

Resminize bakılırsa, normal bir dağılım olduğu ortaya çıktı, ki çoğu kişinin hayali de bu.

Akıllı mm kullanmak ve aptalca iki katına çıkmamak gerekir.

ps teşekkürler, bu çok, hayır teşekkürler, hesabıma olan ilgi doğru ))
