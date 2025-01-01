DokümantasyonBölümler
Belirtilen olasılık değeri için, ters merkez-dışı beta dağılımınının olasılık fonksiyonunun değerini a, b ve lambda parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double  probability,    // rassal değişkenin gerçekleşme olasılığı
   const double  a,              // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,              // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   const double  lambda,         // merkezdışılık parametresi
   const bool    tail,           // hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0-olasılık için gerçekleştirilir
   const bool    log_mode,       // hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesplama Exp(olasılık) için gerçekleştirilir
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

double  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double  probability,    // rassal değişkenin gerçekleşme olasılığı
   const double  a,              // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,              // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   const double  lambda,         // merkezdışılık parametresi
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters merkez-dışı beta dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini a, b ve lambda parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekiqbeta() fonksiyonunun analoğu

double  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double&  probability[],  // rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi
   const double  a,              // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,              // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   const double  lambda,         // merkezdışılık parametresi
   const bool    tail,           // hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0-olasılık için gerçekleştirilir
   const bool    log_mode,       // hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesplama Exp(olasılık) için gerçekleştirilir
   double&       result[]        // kuantil değerlerinin dizisi
   );

bool  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double& probability[],  // rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi
   const double  a,              // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,              // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   const double  lambda,         // merkezdışılık parametresi
   double&       result[]        // kuantil değerlerinin dizisi
   );

Parametreler

probability

[in]  Rassal değişkenin olasılığı.

probability[]

[in]  Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

a

[in]  Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).

b

[in]  Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2).

lambda

[in]   Merkezdışılık parametresi.

tail

[in]   Hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.

log_mode

[in]   Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.

error_code

[out]  hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out]  Kuantil değerlerini içeren dizi.

 