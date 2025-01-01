- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
- MathCumulativeDistributionNoncentralBeta
- MathQuantileNoncentralBeta
- MathRandomNoncentralBeta
- MathMomentsNoncentralBeta
MathQuantileNoncentralBeta
Belirtilen olasılık değeri için, ters merkez-dışı beta dağılımınının olasılık fonksiyonunun değerini a, b ve lambda parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
|
Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters merkez-dışı beta dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini a, b ve lambda parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekiqbeta() fonksiyonunun analoğu
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
|
Parametreler
probability
[in] Rassal değişkenin olasılığı.
probability[]
[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.
a
[in] Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).
b
[in] Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2).
lambda
[in] Merkezdışılık parametresi.
tail
[in] Hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.
log_mode
[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
result[]
[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.