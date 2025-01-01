- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
MathProbabilityDensityNoncentralBeta
Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı beta dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini a ve b ve lambda parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı beta dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonununun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidbeta() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
a
[in] Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).
b
[in] Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2)
lambda
[in] Merkezdışılık parametresi
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.