DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsNoncentral beta distributionMathCumulativeDistributionNoncentralBeta 

MathCumulativeDistributionNoncentralBeta

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı beta dağılımının olasılık fonksiyonunu a, b ve lambda parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri
   const double  a,             // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,             // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   const double  lambda,        // merkezdışılık parametresi
   const bool    tail,          // hesaplama bayrağı. 'true' ise x değerini aşmayan rassal değişkenlerin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,      // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise, olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı beta dağılımının olasılık fonksiyonunu a, b ve lambda parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri
   const double  a,             // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,             // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   const double  lambda,        // merkezdışılık parametresi
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı beta dağılımının olasılık fonksiyonunu a, b ve lambda parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipbeta() fonksiyonunun analoğu

bool  MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  a,              // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,              // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   const double  lambda,         // merkezdışılık parametresi
   const bool    tail,           // hesaplama bayrağı. 'true' ise x değerini aşmayan rassal değişkenlerin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı beta dağılımının olasılık fonksiyonunu a, b ve lambda parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool  MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  a,              // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,              // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   const double  lambda,         // merkezdışılık parametresi
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

Parametreler

x

[in]  Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in]  Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

a

[in]  Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).

b

[in]  Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2)

lambda

[in] Merkezdışılık parametresi

tail

[in]  hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.

log_mode

[in]  Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.