MathMomentsNoncentralBeta

Merkez-dışı beta dağılımının ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini a, b ve lambda parametrelerine göre hesaplar.

double MathMomentsNoncentralBeta(

const double a,

const double b,

const double lambda,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parametreler

a

[in] Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).

b

[in] Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2).

lambda

[in] Merkezdışılık parametresi

mean

[out] Ortalama değerini alacak değişken.

variance

[out] Varyans değerini alacak değişken.

skewness

[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.

kurtosis

[out] Basıklık değerini alacak değişken.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

Dönüş Değeri

Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.