- MathMomentsNoncentralBeta
Merkez-dışı beta dağılımının ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini a, b ve lambda parametrelerine göre hesaplar.
double MathMomentsNoncentralBeta(
Parametreler
a
[in] Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).
b
[in] Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2).
lambda
[in] Merkezdışılık parametresi
mean
[out] Ortalama değerini alacak değişken.
variance
[out] Varyans değerini alacak değişken.
skewness
[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.
kurtosis
[out] Basıklık değerini alacak değişken.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
Dönüş Değeri
Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.