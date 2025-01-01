MathCumulativeDistributionLognormal

Bir rassal x değişkeni için log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunu mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionLognormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Bir rassal x değişkeni için log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunu mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionLognormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunu mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekiplnorm() fonksiyonunun analoğu

bool MathCumulativeDistributionLognormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için mu ve sigma parametreleri ile log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunu hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathCumulativeDistributionLognormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

mu

[in] Beklenen değerin logaritması (log_ortalama).

sigma

[in] Kök-ortalama-kare-sapma değerinin logaritması (log standart sapma).

tail

[in] Hesaplama gecikmesi. 'true' ise x değerini aşmayan rassal değişkenlerin olasılığı hesaplanır

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerini alacak olan dizi.