- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
MathCumulativeDistributionLognormal
Bir rassal x değişkeni için log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunu mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathCumulativeDistributionLognormal(
Bir rassal x değişkeni için log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunu mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathCumulativeDistributionLognormal(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunu mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekiplnorm() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathCumulativeDistributionLognormal(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için mu ve sigma parametreleri ile log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunu hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.
|
bool MathCumulativeDistributionLognormal(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
mu
[in] Beklenen değerin logaritması (log_ortalama).
sigma
[in] Kök-ortalama-kare-sapma değerinin logaritması (log standart sapma).
tail
[in] Hesaplama gecikmesi. 'true' ise x değerini aşmayan rassal değişkenlerin olasılığı hesaplanır
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerini alacak olan dizi.