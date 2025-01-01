DokümantasyonBölümler
Log-normal dağılımın ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini hesaplar. Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.

double  MathMomentsLognormal(
   const double  mu,             // beklenen değerin logaritması (log ortalama)
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare değerinin logaritması (log standart sapma)
   double&       mean,           // ortalama değişkeni
   double&       variance,       // varyans değişkeni
   double&       skewness,       // çarpıklık değişkenii
   double&       kurtosis,       // basıklık değişkeni
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Parametreler

mu

[in]  Beklenen değerin logaritması (log_ortalama).

sigma

[in]  Kök-ortalama-kare-sapma değerinin logaritması (log standart sapma).

mean

[in]   Ortalama değişkeni.

variance

[out]  Varyans değişkeni.

skewness

[out]  Çarpıklık değişkeni.

kurtosis

[out]  Basıklık değişkeni.

error code

[out]  Hata kodu değişkeni.

Dönüş Değeri

Momentler başarıyla hesaplanırsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.