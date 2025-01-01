- MathProbabilityDensityLognormal
MathMomentsLognormal
Log-normal dağılımın ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini hesaplar. Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.
double MathMomentsLognormal(
Parametreler
mu
[in] Beklenen değerin logaritması (log_ortalama).
sigma
[in] Kök-ortalama-kare-sapma değerinin logaritması (log standart sapma).
mean
[in] Ortalama değişkeni.
variance
[out] Varyans değişkeni.
skewness
[out] Çarpıklık değişkeni.
kurtosis
[out] Basıklık değişkeni.
error code
[out] Hata kodu değişkeni.
Dönüş Değeri
Momentler başarıyla hesaplanırsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.