MathProbabilityDensityLognormal

Bir rassal x değişkeni için log-normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametreline göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityLognormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityLognormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için log-normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar. R dilindeki dlnorm() fonksiyonunun analoğu

bool MathProbabilityDensityLognormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için log-normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathProbabilityDensityLognormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

mu

[in] Beklenen değerin logaritması (log_ortalama).

sigma

[in] Kök-ortalama-kare-sapma değerinin logaritması (log standart sapma).

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerlerini alacak olan dizi.