MathProbabilityDensityLognormal
Bir rassal x değişkeni için log-normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametreline göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathProbabilityDensityLognormal(
|
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için log-normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar. R dilindeki dlnorm() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathProbabilityDensityLognormal(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için log-normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.
|
bool MathProbabilityDensityLognormal(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
mu
[in] Beklenen değerin logaritması (log_ortalama).
sigma
[in] Kök-ortalama-kare-sapma değerinin logaritması (log standart sapma).
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerlerini alacak olan dizi.