Bir rassal x değişkeni için log-normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametreline göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double  x,              // rassal değişkenin değeri
   const double  mu,             // beklenen değerin logaritması (log ortalama)
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare değerinin logaritması (log standart sapma)
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla, log_mode=true ise olasılık yoğunluğunun doğal logaritması hesaplanır
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Bir rassal x değişkeni için log-normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametreline göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double  x,              // rassal değişkenin değeri
   const double  mu,             // beklenen değerin logaritması (log ortalama)
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare değerinin logaritması (log standart sapma)
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için log-normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar. R dilindeki dlnorm() fonksiyonunun analoğu

bool  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double&  x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double   mu,             // beklenen değerin logaritması (log ortalama)
   const double   sigma,          // kök-ortalama-kare değerinin logaritması (log standart sapma)
   const bool     log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla, log_mode=true ise olasılık yoğunluğunun doğal logaritması hesaplanır
   double&        result[]        // olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerlerini içeren dizi
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için log-normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double&  x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double   mu,             // beklenen değerin logaritması (log ortalama)
   const double   sigma,          // kök-ortalama-kare değerinin logaritması (log standart sapma)
   double&        result[]        // olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerlerini içeren dizi
   );

Parametreler

x

[in]  Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in]  Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

mu

[in]  Beklenen değerin logaritması (log_ortalama).

sigma

[in]  Kök-ortalama-kare-sapma değerinin logaritması (log standart sapma).

log_mode

[in]  Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerlerini alacak olan dizi.