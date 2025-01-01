DokümantasyonBölümler
Belirtilen olasılık değeri için, ters log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathQuantileLognormal(
   const double  probability,    // rassal değişkenin gerçekleşme olasılığı
   const double  mu,             // beklenen değerin logaritması (log ortalama)
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare değerinin logaritması (log standart sapma)
   const bool    tail,           // hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0-olasılık için gerçekleştirilir
   const bool    log_mode,       // hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesplama Exp(olasılık) için gerçekleştirilir
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekiqlnorm() fonksiyonunun analoğu

bool  MathQuantileLognormal(
   const double&  probability[],  // rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi
   const double   mu,             // beklenen değerin logaritması (log ortalama)
   const double   sigma,          // kök-ortalama-kare değerinin logaritması (log standart sapma)
   const bool     tail,           // hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0-olasılık için gerçekleştirilir
   const bool     log_mode,       // hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesplama Exp(olasılık) için gerçekleştirilir
   double&        result[]        // kuantil değerlerinin dizisi
   );

Parametreler

probability

[in]  Rassal değişkenin gerçekleşme olasılığı.

probability[]

[in]  Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

mu

[in]  Beklenen değerin logaritması (log_ortalama).

sigma

[in]  Kök-ortalama-kare-sapma değerinin logaritması (log standart sapma).

tail

[in]  Hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.

log_mode

[in]  Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Kuantil değerlerini içeren dizi.