- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
Belirtilen olasılık değeri için, ters log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathQuantileLognormal(
Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekiqlnorm() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathQuantileLognormal(
Parametreler
probability
[in] Rassal değişkenin gerçekleşme olasılığı.
probability[]
[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.
mu
[in] Beklenen değerin logaritması (log_ortalama).
sigma
[in] Kök-ortalama-kare-sapma değerinin logaritması (log standart sapma).
tail
[in] Hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.
log_mode
[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.