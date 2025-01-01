MathQuantileLognormal

Belirtilen olasılık değeri için, ters log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathQuantileLognormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileLognormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters log-normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekiqlnorm() fonksiyonunun analoğu

bool MathQuantileLognormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

bool MathQuantileLognormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parametreler

probability

[in] Rassal değişkenin gerçekleşme olasılığı.

probability[]

[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

mu

[in] Beklenen değerin logaritması (log_ortalama).

sigma

[in] Kök-ortalama-kare-sapma değerinin logaritması (log standart sapma).

tail

[in] Hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.

log_mode

[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.