MathRandomLogistic

mu ve sigma parametrelerini kullanarak, lojistik dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathRandomLogistic(

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

mu ve sigma parametrelerini kullanarak, lojistik dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirlogis() fonksiyonunun analoğu

bool MathRandomLogistic(

const double mu,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Parametreler

mu

[in] dağılımın ortalama parametresi.

sigma

[in] dağılımın ölçek parametresi.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

data_count

[out] İstenen veri miktarı.

result[]

[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.