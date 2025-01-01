- MathProbabilityDensityLogistic
MathRandomLogistic
mu ve sigma parametrelerini kullanarak, lojistik dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathRandomLogistic(
mu ve sigma parametrelerini kullanarak, lojistik dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirlogis() fonksiyonunun analoğu
bool MathRandomLogistic(
Parametreler
mu
[in] dağılımın ortalama parametresi.
sigma
[in] dağılımın ölçek parametresi.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
data_count
[out] İstenen veri miktarı.
result[]
[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.