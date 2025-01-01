MathQuantileLogistic

Belirtilen olasılık değeri için, ters lojistik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathQuantileLogistic(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileLogistic(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters lojistik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qlogis() fonksiyonunun analoğu

double MathQuantileLogistic(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

bool MathQuantileLogistic(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parametreler

probability

[in] Rassal değişkenin olasılığı.

probability[]

[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

mu

[in] dağılımın ortalama parametresi.

sigma

[in] dağılımın ölçek parametresi.

tail

[in] Hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.

log_mode

[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.