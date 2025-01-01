- MathProbabilityDensityLogistic
- MathCumulativeDistributionLogistic
- MathQuantileLogistic
- MathRandomLogistic
- MathMomentsLogistic
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione logistica con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomLogistic(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione logistica con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce false. Analogo di rlogis() in R.
bool MathRandomLogistic(
Parametri
mu
[in] parametro medio della distribuzione.
sigma
[in] parametro scala della distribuzione.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.