Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição logística com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomLogistic(
   const double  mu,             // parâmetro da distribuição mean
   const double  sigma,          // parâmetro da distribuição scale
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição logística com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rlogis() no R.

bool  MathRandomLogistic(
   const double  mu,             // parâmetro da distribuição mean
   const double  sigma,          // parâmetro da distribuição scale
   const int     data_count,     // número de dados necessários
   double&       result[]        // matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

mu

[in]  Parâmetro da distribuição mean.

sigma

[in]  Parâmetro da distribuição scale.

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

data_count

[out]  Número de dados necessários.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.