MathRandomLogistic

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição logística com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomLogistic(

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição logística com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rlogis() no R.

bool MathRandomLogistic(

const double mu,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Parâmetros

mu

[in] Parâmetro da distribuição mean.

sigma

[in] Parâmetro da distribuição scale.

error_code

[out] Variável para registro do código de erro.

data_count

[out] Número de dados necessários.

result[]

[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.