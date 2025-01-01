DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución logísticaMathRandomLogistic 

MathRandomLogistic

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución logística con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double  MathRandomLogistic(
   const double  mu,             // parámetro de distribución mean
   const double  sigma,          // parámetro de distribución scale
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la  ley de distribución logística con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna false. Análogo de rlogis() en R.

bool  MathRandomLogistic(
   const double  mu,             // parámetro de distribución mean
   const double  sigma,          // parámetro de distribución scale
   const int     data_count,     // número de datos necesarios
   double&       result[]        // matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias
   );

Parámetros

mu

[in]  Parámetro de distribución mean.

sigma

[in]  Parámetro de distribución scale.

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

data_count

[out]  Número de datos necesarios.

result[]

[out]  Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.