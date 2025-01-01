MathCumulativeDistributionLogistic

Bir rassal x değişkeni için lojistik dağılımın olasılık fonksiyonunu mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionLogistic(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için mu ve sigma parametreleri ile lojistik dağılımın olasılık fonksiyonunu hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathCumulativeDistributionLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

bool MathCumulativeDistributionLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

mu

[in] dağılımın ortalama parametresi.

sigma

[in] dağılımın ölçek parametresi.

tail

[in] hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.