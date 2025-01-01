DokümantasyonBölümler
Bir rassal x değişkeni için lojistik dağılımın olasılık fonksiyonunu mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathCumulativeDistributionLogistic(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri
   const double  mu,            //dağılımın ortalama parametresi
   const double  sigma,         // dağılımın ölçek parametresi
   const bool    tail,          // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,      // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için mu ve sigma parametreleri ile lojistik dağılımın olasılık fonksiyonunu hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool  MathCumulativeDistributionLogistic(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  mu,             //dağılımın ortalama parametresi
   const double  sigma,          // dağılımın ölçek parametresi
   const bool    tail,           // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için mu ve sigma parametreleri ile lojistik dağılımın olasılık fonksiyonunu hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekiplogis() fonksiyonunun analoğu

bool  MathCumulativeDistributionLogistic(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  mu,             //dağılımın ortalama parametresi
   const double  sigma,          // dağılımın ölçek parametresi
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

Parametreler

x

[in]  Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in]  Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

mu

[in]  dağılımın ortalama parametresi.

sigma

[in]  dağılımın ölçek parametresi.

tail

[in]  hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.

log_mode

[in]  Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.