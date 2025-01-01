DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution logistiqueMathRandomLogistic 

MathRandomLogistic

Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution logistique avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathRandomLogistic(
   const double  mu,             // paramètre moyen de la distribution
   const double  sigma,          // paramètre d'échelle de la distribution
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de la distribution logistique avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rlogis() dans R.

bool  MathRandomLogistic(
   const double  mu,             // paramètre moyen de la distribution
   const double  sigma,          // paramètre d'échelle de la distribution
   const int     data_count,     // quantité de données nécessaires
   double&       result[]        // tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires
   );

Paramètres

mu

[in]  paramètre moyen de la distribution.

sigma

[in]  paramètre d'échelle de la distribution.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out]  Quantité de données nécessaires.

result[]

[out]  Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.