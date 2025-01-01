- MathProbabilityDensityLogistic
- MathCumulativeDistributionLogistic
- MathQuantileLogistic
- MathRandomLogistic
- MathMomentsLogistic
Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution logistique avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathRandomLogistic(
Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de la distribution logistique avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rlogis() dans R.
bool MathRandomLogistic(
Paramètres
mu
[in] paramètre moyen de la distribution.
sigma
[in] paramètre d'échelle de la distribution.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.