MathMomentsLogistic
Lojistik dağılımın ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar.
double MathMomentsLogistic(
Parametreler
mu
[in] dağılımın ortalama parametresi.
sigma
[in] dağılımın ölçek parametresi.
mean
[out] Ortalama değerini alacak değişken.
variance
[out] Varyans değerini alacak değişken.
skewness
[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.
kurtosis
[out] Basıklık değerini alacak değişken.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
Dönüş Değeri
Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.