MathProbabilityDensityLogistic

Bir rassal x değişkeni için lojistik dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametreline göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityLogistic(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityLogistic(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için lojistik dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidlogis() fonksiyonunun analoğu

bool MathProbabilityDensityLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için lojistik dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathProbabilityDensityLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

mu

[in] dağılımın ortalama parametresi.

sigma

[in] dağılımın ölçek parametresi.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.