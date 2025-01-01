- MathProbabilityDensityLogistic
- MathCumulativeDistributionLogistic
- MathQuantileLogistic
- MathRandomLogistic
- MathMomentsLogistic
Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону логистического распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathRandomLogistic(
Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону логистического распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог rlogis() в R.
bool MathRandomLogistic(
Параметры
mu
[in] Параметр распределения mean.
sigma
[in] Параметр распределения scale.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
data_count
[out] Количество необходимых данных.
result[]
[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.