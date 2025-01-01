ДокументацияРазделы
MathRandomLogistic

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону логистического распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomLogistic(
   const double  mu,             // параметр распределения mean
   const double  sigma,          // параметр распределения scale
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины, распределенные  по закону логистического распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог rlogis() в R.

bool  MathRandomLogistic(
   const double  mu,             // параметр распределения mean
   const double  sigma,          // параметр распределения scale
   const int     data_count,     // количество необходимых данных
   double&       result[]        // массив со значениями псевдослучайных величин
   );

Параметры

mu

[in]  Параметр распределения mean.

sigma

[in]  Параметр распределения scale.

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out]  Количество необходимых данных.

result[]

[out]  Массив для получения значений псевдослучайных величин.