MathRandomHypergeometric

k, m ve n parametrelerini kullanarak, hipergeometrik dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,              // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,              // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

k, m ve n parametrelerini kullanarak, hipergeometrik dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirgeom() fonksiyonunun analoğu

bool  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,              // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,              // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   const int     data_count,     // istenen veri miktarı
   double&       result[]        // pseudo-rassal değişkenlerin dizisi
   );

Parametreler

m

[in]  Toplam nesne sayısı (tamsayı).

k

[in]  İstenen özelliklere sahip olan nesnelerin sayısı (tam sayı).

n

[in]  Çekilen nesnelerin sayısı (tamsayı).

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

data_count

[out]  İstenen veri miktarı.

result[]

[out]  Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.