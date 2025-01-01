- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathRandomHypergeometric
k, m ve n parametrelerini kullanarak, hipergeometrik dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathRandomHypergeometric(
k, m ve n parametrelerini kullanarak, hipergeometrik dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirgeom() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathRandomHypergeometric(
Parametreler
m
[in] Toplam nesne sayısı (tamsayı).
k
[in] İstenen özelliklere sahip olan nesnelerin sayısı (tam sayı).
n
[in] Çekilen nesnelerin sayısı (tamsayı).
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
data_count
[out] İstenen veri miktarı.
result[]
[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.