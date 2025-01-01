#include <Graphics\Graphic.mqh>

#include <Math\Stat\Hypergeometric.mqh>

#include <Math\Stat\Math.mqh>

#property script_show_inputs

//--- giriş parametreleri

input double m_par=60; // nesnelerin toplam sayısı

input double k_par=30; // istenen özelliklere sahip nesnelerin sayısı

input double n_par=30; // nesne seçimlerinin sayısı

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- fiyat çizelgesini gizle

ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);

//--- rassal sayı üreticisini başlat

MathSrand(GetTickCount());

//--- rassal değişken örneğini oluştur

long chart=0;

string name="GraphicNormal";

int n=1000000; // örnekteki değerlerin sayısı

int ncells=15; // histogramdaki aralık sayısı

double x[]; // histogram aralıklarının merkezleri

double y[]; // aralığın içine düşen değerlerin sayısı

double data[]; // rassal değişken örneği

double max,min; // örnekteki maksimum ve minimum değerlerin sayısı

//--- hypergeometrik dağılıma uyan bir örnek oluştur

MathRandomHypergeometric(m_par,k_par,n_par,n,data);

//--- histogramı çizmek için gereken verileri hesapla

CalculateHistogramArray(data,x,y,max,min,ncells);

//--- teorik eğriyi çizebilmek için seri sınırlarını ve adım değerini al

double step;

GetMaxMinStepValues(max,min,step);

PrintFormat("max=%G min=%G",max,min);

//--- hesaplanan teorik verilerden [min,maks] aralığına düşenleri al

double x2[];

double y2[];

MathSequence(0,n_par,1,x2);

MathProbabilityDensityHypergeometric(x2,m_par,k_par,n_par,false,y2);

//--- ölçeği ayarla

double theor_max=y2[ArrayMaximum(y2)];

double sample_max=y[ArrayMaximum(y)];

double k=sample_max/theor_max;

for(int i=0; i<ncells; i++)

y[i]/=k;

//--- çıktı çizelgeleri

CGraphic graphic;

if(ObjectFind(chart,name)<0)

graphic.Create(chart,name,0,0,0,780,380);

else

graphic.Attach(chart,name);

graphic.BackgroundMain(StringFormat("Hypergeometric distribution m=%G k=%G n=%G",m_par,k_par,n_par));

graphic.BackgroundMainSize(16);

//--- tüm eğrileri çiz

graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_HISTOGRAM,"Sample").HistogramWidth(6);

//--- şimdi dağılım yoğunluğunun teorik eğrisini çiz

graphic.CurveAdd(x2,y2,CURVE_LINES,"Theory").LinesSmooth(true);

graphic.CurvePlotAll();

//--- tüm eğrileri çiz

graphic.Update();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Veri setinin frekansını ayarla |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateHistogramArray(const double &data[],double &intervals[],double &frequency[],

double &maxv,double &minv,const int cells=10)

{

if(cells<=1) return (false);

int size=ArraySize(data);

if(size<cells*10) return (false);

minv=data[ArrayMinimum(data)];

maxv=data[ArrayMaximum(data)];

double range=maxv-minv;

double width=range/cells;

if(width==0) return false;

ArrayResize(intervals,cells);

ArrayResize(frequency,cells);

//--- aralık merkezini tanımla

for(int i=0; i<cells; i++)

{

intervals[i]=minv+(i+0.5)*width;

frequency[i]=0;

}

//--- aralığın içine düşme frekansını gir

for(int i=0; i<size; i++)

{

int ind=int((data[i]-minv)/width);

if(ind>=cells) ind=cells-1;

frequency[ind]++;

}

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Seri oluşturma için gereken değerleri hesaplar |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetMaxMinStepValues(double &maxv,double &minv,double &stepv)

{

//--- normalleştirme kesinliğini almak için serinin tam aralığını hesapla

double range=MathAbs(maxv-minv);

int degree=(int)MathRound(MathLog10(range));

//--- maksimum ve minimum değerleri belirtilen kesinlik için normalleştir

maxv=NormalizeDouble(maxv,degree);

minv=NormalizeDouble(minv,degree);

//--- seri oluşturma aşaması belirtilen kesinliğe göre ayarlanır

stepv=NormalizeDouble(MathPow(10,-degree),degree);

if((maxv-minv)/stepv<10)

stepv/=10.;

}