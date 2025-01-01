ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаГипергеометрическое распределениеMathRandomHypergeometric 

MathRandomHypergeometric

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону гипергеометрического распределения с параметрами m, n и k. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // общее количество объектов (целочисленное)
   const double  k,              // количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное)
   const double  n,              // количество взятых объектов (целочисленное)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону гипергеометрического распределения с параметрами m, n и k. В случае ошибки возвращает false. Аналог rgeom() в R.

bool  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // общее количество объектов (целочисленное)
   const double  k,              // количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное)
   const double  n,              // количество взятых объектов (целочисленное)
   const int     data_count,     // количество необходимых данных
   double&       result[]        // массив со значениями псевдослучайных величин
   );

Параметры

m

[in]  Общее количество объектов (целочисленное).

k

[in]  Количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное).

n

[in]  Количество взятых объектов (целочисленное).

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out]  Количество необходимых данных.

result[]

[out]  Массив для получения значений псевдослучайных величин.