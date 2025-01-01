DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsHypergeometric distributionMathQuantileHypergeometric 

MathQuantileHypergeometric

Belirtilen olasılık değeri için, ters hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathQuantileHypergeometric(
   const double  probability,    // rassal değişkenin gerçekleşme olasılığı
   const double  m,              // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,              // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,              // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   const bool    tail,           // hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0-olasılık için gerçekleştirilir
   const bool    log_mode,       // hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesplama Exp(olasılık) için gerçekleştirilir
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Belirtilen olasılık değeri için, ters hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathQuantileHypergeometric(
   const double  probability,    // rassal değişkenin gerçekleşme olasılığı
   const double  m,              // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,              // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,              // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Belirtilen olasılık değeri için, ters hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qhyper() fonksiyonunun analoğu

double  MathQuantileHypergeometric(
   const double& probability[],  // rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi
   const double  m,              // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,              // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,              // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   const bool    tail,           // hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0-olasılık için gerçekleştirilir
   const bool    log_mode,       // hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesplama Exp(olasılık) için gerçekleştirilir
   double&       result[]        // kuantil değerlerinin dizisi
   );

Belirtilen olasılık değeri için, ters hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool  MathQuantileHypergeometric(
   const double& probability[],  // rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi
   const double  m,              // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,              // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,              // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   double&       result[]        // kuantil değerlerinin dizisi
   );

Parametreler

probability

[in]  Rassal değişkenin olasılığı.

probability[]

[in]  Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

m

[in]  Toplam nesne sayısı (tamsayı).

k

[in]  İstenen özelliklere sahip olan nesnelerin sayısı (tam sayı).

n

[in]  Çekilen nesnelerin sayısı (tamsayı).

tail

[in]  Hesaplama bayrağı. lower_tail=false ise hesaplama 1.0-olasılık için yapılır.

log_mode

[in]  Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.

error_code

[out]  hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out]  Kuantil değerlerini içeren dizi.