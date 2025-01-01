MathQuantileHypergeometric

Belirtilen olasılık değeri için, ters hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathQuantileHypergeometric(

const double probability,

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Belirtilen olasılık değeri için, ters hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathQuantileHypergeometric(

const double probability,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Belirtilen olasılık değeri için, ters hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qhyper() fonksiyonunun analoğu

double MathQuantileHypergeometric(

const double& probability[],

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Belirtilen olasılık değeri için, ters hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathQuantileHypergeometric(

const double& probability[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Parametreler

probability

[in] Rassal değişkenin olasılığı.

probability[]

[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

m

[in] Toplam nesne sayısı (tamsayı).

k

[in] İstenen özelliklere sahip olan nesnelerin sayısı (tam sayı).

n

[in] Çekilen nesnelerin sayısı (tamsayı).

tail

[in] Hesaplama bayrağı. lower_tail=false ise hesaplama 1.0-olasılık için yapılır.

log_mode

[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.