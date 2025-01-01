- MathProbabilityDensityHypergeometric
MathQuantileHypergeometric
Belirtilen olasılık değeri için, ters hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathQuantileHypergeometric(
Belirtilen olasılık değeri için, ters hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qhyper() fonksiyonunun analoğu
double MathQuantileHypergeometric(
Parametreler
probability
[in] Rassal değişkenin olasılığı.
probability[]
[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.
m
[in] Toplam nesne sayısı (tamsayı).
k
[in] İstenen özelliklere sahip olan nesnelerin sayısı (tam sayı).
n
[in] Çekilen nesnelerin sayısı (tamsayı).
tail
[in] Hesaplama bayrağı. lower_tail=false ise hesaplama 1.0-olasılık için yapılır.
log_mode
[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
result[]
[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.