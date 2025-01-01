- MathProbabilityDensityHypergeometric
MathCumulativeDistributionHypergeometric
Bir rassal x değişkeni için, hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathCumulativeDistributionHypergeometric(
|
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidhyper() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(
|
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
m
[in] Toplam nesne sayısı (tamsayı).
k
[in] İstenen özelliklere sahip olan nesnelerin sayısı (tam sayı).
n
[in] Çekilen nesnelerin sayısı (tamsayı).
tail
[in] Hesaplama gecikmesi. 'true' ise x değerini aşmayan rassal değişkenlerin olasılığı hesaplanır
log_mode
[in] Değerin logaritmasının hesaplanma şekli için bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Dağılım fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.