Bir rassal x değişkeni için, hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathCumulativeDistributionHypergeometric(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri (tamsayı)
   const double  m,             // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,             // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,             // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   const bool    tail,          // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,      // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

double  MathCumulativeDistributionHypergeometric
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri (tamsayı)
   const double  m,             // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,             // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,             // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidhyper() fonksiyonunun analoğu

bool  MathCumulativeDistributionHypergeometric(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  m,              // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,              // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,              // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   const bool    tail,           // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   double&       result[]        // dağılım fonksiyonu değerlerini içeren dizi
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, hipergeometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool  MathCumulativeDistributionHypergeometric(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  m,              // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,              // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,              // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   double&       result[]        // dağılım fonksiyonu değerlerini içeren dizi
   );

Parametreler

x

[in]  Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in]  Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

m

[in]  Toplam nesne sayısı (tamsayı).

k

[in]  İstenen özelliklere sahip olan nesnelerin sayısı (tam sayı).

n

[in]  Çekilen nesnelerin sayısı (tamsayı).

tail

[in]  Hesaplama gecikmesi. 'true' ise x değerini aşmayan rassal değişkenlerin olasılığı hesaplanır

log_mode

[in]  Değerin logaritmasının hesaplanma şekli için bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Dağılım fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.