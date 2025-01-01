- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathRandomHypergeometric
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione ipergeometrica con i parametri M, N e K. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomHypergeometric(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione ipergeometrica con i parametri M, N e K. In caso di errore restituisce false. Analogo di rhyper() in R.
bool MathRandomHypergeometric(
Parametri
m
[in] Numero totale di oggetti (integer).
k
[in] Numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer).
n
[in] Numero di oggetti presi (integer).
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.