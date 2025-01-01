DocumentazioneSezioni
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione ipergeometrica con i parametri M, N e K. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // numero totale degli oggetti (integer)
   const double  k,              // numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer)
   const double  n,              // numero di oggetti disegnati (integer)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione ipergeometrica con i parametri M, N e K. In caso di errore restituisce false. Analogo di rhyper() in R.

bool  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // numero totale degli oggetti (integer)
   const double  k,              // numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer)
   const double  n,              // numero di oggetti disegnati (integer)
   const int     data_count,     // ammontare dei dati richiesti
   double&       result[]        // array con i valori delle variabili pseudocasuali
   );

Parametri

m

[in] Numero totale di oggetti (integer).

k

[in] Numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer).

n

[in] Numero di oggetti presi (integer).

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

data_count

[out]  Ammontare dei dati richiesti.

result[]

[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.