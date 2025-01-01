MathRandomHypergeometric

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, n und k. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathRandomHypergeometric(

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, n und k. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rgeom() in R.

bool MathRandomHypergeometric(

const double m,

const double k,

const double n,

const int data_count,

double& result[]

);

Parameter

m

[in] Gesamtzahl der Objekte (integer).

k

[in] Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer).

n

[in] Anzahl der gezogenen Objekte (integer).

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

data_count

[out] Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.