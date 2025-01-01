DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikHypergeometrische VerteilungMathRandomHypergeometric 

MathRandomHypergeometric

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, n und k. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // Gesamtzahl der Objekte (integer)
   const double  k,              // Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer)
   const double  n,              // Anzahl der gezogenen Objekte (integer)
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, n und k. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rgeom() in R.

bool  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // Gesamtzahl der Objekte (integer)
   const double  k,              // Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer)
   const double  n,              // Anzahl der gezogenen Objekte (integer)
   const int     data_count,     // Anzahl der benötigten Daten
   double&       result[]        // Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen
   );

Parameter

m

[in]  Gesamtzahl der Objekte (integer).

k

[in]  Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer).

n

[in]  Anzahl der gezogenen Objekte (integer).

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

data_count

[out]  Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.