- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, n und k. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathRandomHypergeometric(
Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, n und k. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rgeom() in R.
|
bool MathRandomHypergeometric(
Parameter
m
[in] Gesamtzahl der Objekte (integer).
k
[in] Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer).
n
[in] Anzahl der gezogenen Objekte (integer).
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.