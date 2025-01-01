DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsHypergeometric distributionMathMomentsHypergeometric 

MathMomentsHypergeometric

Hipergeometrik dağılımın ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini, k, m ve n parametrelerine göre hesaplar.

double  MathMomentsHypergeometric(
   const double  m,              // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,              // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,              // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   double&       mean,           // ortalama değişkeni
   double&       variance,       // varyans değişkeni  
   double&       skewness,       // çarpıklık değişkeni
   double&       kurtosis,       // basıklık değişkeni
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Parametreler

m

[in]  Toplam nesne sayısı (tamsayı).

k

[in]  İstenen özelliklere sahip olan nesnelerin sayısı (tam sayı).

n

[in]  Çekilen nesnelerin sayısı (tamsayı).  

mean

[out]  Ortalama değerini alacak değişken.

variance

[out]  Varyans değerini alacak değişken.

skewness

[out]  Çarpıklık değerini alacak değişken.

kurtosis

[out]  Basıklık değerini alacak değişken.

error_code

[out]  hata kodunu alacak değişken.

Dönüş Değeri

Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.