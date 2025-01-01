- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathMomentsHypergeometric
Hipergeometrik dağılımın ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini, k, m ve n parametrelerine göre hesaplar.
|
double MathMomentsHypergeometric(
Parametreler
m
[in] Toplam nesne sayısı (tamsayı).
k
[in] İstenen özelliklere sahip olan nesnelerin sayısı (tam sayı).
n
[in] Çekilen nesnelerin sayısı (tamsayı).
mean
[out] Ortalama değerini alacak değişken.
variance
[out] Varyans değerini alacak değişken.
skewness
[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.
kurtosis
[out] Basıklık değerini alacak değişken.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
Dönüş Değeri
Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.