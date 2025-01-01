MathMomentsHypergeometric

Hipergeometrik dağılımın ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini, k, m ve n parametrelerine göre hesaplar.

double MathMomentsHypergeometric(

const double m,

const double k,

const double n,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parametreler

m

[in] Toplam nesne sayısı (tamsayı).

k

[in] İstenen özelliklere sahip olan nesnelerin sayısı (tam sayı).

n

[in] Çekilen nesnelerin sayısı (tamsayı).

mean

[out] Ortalama değerini alacak değişken.

variance

[out] Varyans değerini alacak değişken.

skewness

[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.

kurtosis

[out] Basıklık değerini alacak değişken.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

Dönüş Değeri

Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.