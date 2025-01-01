- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathRandomHypergeometric
m, n 및 k 매개변수를 사용하여 초기하 분포의 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
double MathRandomHypergeometric(
m, n 및 k 매개변수를 사용하여 초기하 분포의 법칙에 따라 분포하는 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 rgeom() 아날로그.
bool MathRandomHypergeometric(
매개변수
m
[in] 총 개체 수(정수).
k
[in] 요구되는 특성을 가진 개체 수(정수).
n
[in] 개체 그리기 수(정수).
error_code
[out] 오류 코드를 저장할 변수.
data_count
[out] 필요한 데이터의 양.
result[]
[out] 의사 난수 변수의 값을 얻기 위한 배열.