Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución hipergeométricaMathRandomHypergeometric 

MathRandomHypergeometric

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución hipergeométrica con los parámetros m, n y k. En caso de error, retorna NaN.

double  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // número total de objetos (número entero)
   const double  k,              // número de objetos con la característica deseada (número entero)
   const double  n,              // número de objetos tomados (número entero)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de distribución hipergeométrica con los parámetros m, n y k. En caso de error, retorna false. Análogo de rgeom() en R.

bool  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // número total de objetos (número entero)
   const double  k,              // número de objetos con la característica deseada (número entero)
   const double  n,              // número de objetos tomados (número entero)
   const int     data_count,     // número de datos necesarios
   double&       result[]        // matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias
   );

Parámetros

m

[in]  Número total de objetos (número entero).

k

[in]  Número de objetos con la característica deseada (número entero).

n

[in]  Número de objetos tomados (número entero).

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

data_count

[out]  Número de datos necesarios.

result[]

[out]  Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.