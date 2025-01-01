MathRandomHypergeometric

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución hipergeométrica con los parámetros m, n y k. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomHypergeometric(

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de distribución hipergeométrica con los parámetros m, n y k. En caso de error, retorna false. Análogo de rgeom() en R.

bool MathRandomHypergeometric(

const double m,

const double k,

const double n,

const int data_count,

double& result[]

);

Parámetros

m

[in] Número total de objetos (número entero).

k

[in] Número de objetos con la característica deseada (número entero).

n

[in] Número de objetos tomados (número entero).

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

data_count

[out] Número de datos necesarios.

result[]

[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.