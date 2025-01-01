DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaDistribuição hipergeométricaMathRandomHypergeometric 

MathRandomHypergeometric

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição hipergeométrica com parâmetros m, n e k. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // número total de objetos (inteiro)
   const double  k,              // número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)
   const double  n,              // número de objetos tomados (inteiro)
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição hipergeométrica com parâmetros m, n e k. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rgeom() no R.

bool  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // número total de objetos (inteiro)
   const double  k,              // número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)
   const double  n,              // número de objetos tomados (inteiro)
   const int     data_count,     // número de dados necessários
   double&       result[]        // matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

m

[in]  Número total de objetos (inteiro).

k

[in]  Número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)

n

[in]  Número de objetos tomados (inteiro)

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

data_count

[out]  Número de dados necessários.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.