- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathRandomHypergeometric
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição hipergeométrica com parâmetros m, n e k. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathRandomHypergeometric(
Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição hipergeométrica com parâmetros m, n e k. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rgeom() no R.
|
bool MathRandomHypergeometric(
Parâmetros
m
[in] Número total de objetos (inteiro).
k
[in] Número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)
n
[in] Número de objetos tomados (inteiro)
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
data_count
[out] Número de dados necessários.
result[]
[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.