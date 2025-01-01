MathProbabilityDensityHypergeometric

Bir rassal x değişkeni için, hipergeometrik dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, hipergeometrik dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidhyper() fonksiyonunun analoğu

bool MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

const bool log_mode,

double& result[]

);

bool MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

m

[in] Toplam nesne sayısı (tamsayı).

k

[in] İstenen özelliklere sahip olan nesnelerin sayısı (tam sayı).

n

[in] Çekilen nesnelerin sayısı (tamsayı).

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.