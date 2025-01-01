DokümantasyonBölümler
Bir rassal x değişkeni için, hipergeometrik dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri (tamsayı)
   const double  m,             // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,             // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,             // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   const bool    log_mode,      // değerin logaritmasını hesapla, log_mode=true ise olasılık yoğunluğunun doğal logaritması hesaplanır
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

double  MathProbabilityDensityHypergeometric
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri (tamsayı)
   const double  m,             // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,             // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,             // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, hipergeometrik dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidhyper() fonksiyonunun analoğu

bool  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  m,              // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,              // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,              // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesaplamak için bayrak, log_mode=true ise olasılık yoğunluğunun doğal logaritması hesaplanır
   double&       result[]        // olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerlerini içeren dizi
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, hipergeometrik dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini k, m ve n parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  m,              // toplam nesne sayısı (tamsayı)
   const double  k,              // istenen özelliklere sahip olan nesnelerin toplam sayısı (tamsayı)
   const double  n,              // nesne çizimlerinin sayısı (tamsayı)
   double&       result[]        // olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerlerini içeren dizi
   );

Parametreler

x

[in]  Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in]  Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

m

[in]  Toplam nesne sayısı (tamsayı).

k

[in]  İstenen özelliklere sahip olan nesnelerin sayısı (tam sayı).

n

[in]  Çekilen nesnelerin sayısı (tamsayı).

log_mode

[in]  Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.