DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution HypergéometriqueMathRandomHypergeometric 

MathRandomHypergeometric

Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution hypergéométrique avec les paramètres m, n et k. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // nombre total d'objets (integer)
   const double  k,              // nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer)
   const double  n,              // nombre de tirages d'objets (integer)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de la distribution hypergéométrique avec les paramètres m, n et k. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rhyper() dans R.

bool  MathRandomHypergeometric(
   const double  m,              // nombre total d'objets (integer)
   const double  k,              // nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer)
   const double  n,              // nombre de tirages d'objets (integer)
   const int     data_count,     // quantité de données nécessaires
   double&       result[]        // tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires
   );

Paramètres

m

[in]  Nombre total d'objets (integer).

k

[in]  Nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer).

n

[in]  Nombre de tirages d'objets (integer).

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out]  Quantité de données nécessaires.

result[]

[out]  Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.