- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution hypergéométrique avec les paramètres m, n et k. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathRandomHypergeometric(
Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de la distribution hypergéométrique avec les paramètres m, n et k. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rhyper() dans R.
bool MathRandomHypergeometric(
Paramètres
m
[in] Nombre total d'objets (integer).
k
[in] Nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer).
n
[in] Nombre de tirages d'objets (integer).
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.