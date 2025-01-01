MathRandomHypergeometric

Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution hypergéométrique avec les paramètres m, n et k. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathRandomHypergeometric(

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de la distribution hypergéométrique avec les paramètres m, n et k. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rhyper() dans R.

bool MathRandomHypergeometric(

const double m,

const double k,

const double n,

const int data_count,

double& result[]

);

Paramètres

m

[in] Nombre total d'objets (integer).

k

[in] Nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer).

n

[in] Nombre de tirages d'objets (integer).

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out] Quantité de données nécessaires.

result[]

[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.