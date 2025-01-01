DokumentationKategorien
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen (integer)
   const double  m,             // Gesamtzahl der Objekte (integer)
   const double  k,             // Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer)
   const double  n,             // Anzahl der gezogenen Objekte (integer)
   const bool    log_mode,      // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte zurückgegeben
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityHypergeometric
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen (integer)
   const double  m,             // Gesamtzahl der Objekte (integer)
   const double  k,             // Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer)
   const double  n,             // Anzahl der gezogenen Objekte (integer)
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion(probability mass function) der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dhyper() in R.

bool  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  m,              // Gesamtzahl der Objekte (integer)
   const double  k,              // Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer)
   const double  n,              // Anzahl der gezogenen Objekte (integer)
   const bool    log_mode,       // Flag der Berechnung des Logarithmus, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  m,              // Gesamtzahl der Objekte (integer)
   const double  k,              // Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer)
   const double  n,              // Anzahl der gezogenen Objekte (integer)
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

m

[in]  Gesamtzahl der Objekte (integer).

k

[in]  Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer).

n

[in]  Anzahl der gezogenen Objekte (integer).

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.