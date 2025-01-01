- MathProbabilityDensityHypergeometric
MathProbabilityDensityHypergeometric
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityHypergeometric(

double MathProbabilityDensityHypergeometric(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion(probability mass function) der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dhyper() in R.

bool MathProbabilityDensityHypergeometric(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathProbabilityDensityHypergeometric(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
m
[in] Gesamtzahl der Objekte (integer).
k
[in] Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer).
n
[in] Anzahl der gezogenen Objekte (integer).
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.