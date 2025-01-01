MathProbabilityDensityHypergeometric

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion(probability mass function) der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dhyper() in R.

bool MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

m

[in] Gesamtzahl der Objekte (integer).

k

[in] Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer).

n

[in] Anzahl der gezogenen Objekte (integer).

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.