MathProbabilityDensityHypergeometric

Рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) гипергеометрического распределения с параметрами m, k и n для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) гипергеометрического распределения с параметрами m, k и n для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dhyper() в R.

bool MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

const bool log_mode,

double& result[]

);

bool MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Параметры

x

[in] Значение случайной величины.

x[]

[in] Массив со значениями случайной величины.

m

[in] Общее количество объектов (целочисленное).

k

[in] Количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное).

n

[in] Количество взятых объектов (целочисленное).

log_mode

[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.

error_code

[out] Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out] Массив для значений функции плотности вероятности.