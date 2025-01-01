ДокументацияРазделы
Рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) гипергеометрического распределения с параметрами m, k и n для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double  x,             // значение случайной величины (целочисленное)
   const double  m,             // общее количество объектов (целочисленное)
   const double  k,             // количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное)
   const double  n,             // количество взятых объектов (целочисленное)
   const bool    log_mode,      // расчет логарифма значения, если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности
   int&          error_code     // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) гипергеометрического распределения с параметрами m, k и n для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dhyper() в R.

bool  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double& x[],            // массив со значениями случайной величины 
   const double  m,              // общее количество объектов (целочисленное)
   const double  k,              // количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное)
   const double  n,              // количество взятых объектов (целочисленное)
   const bool    log_mode,       // флаг расчета логарифма значения, если log_mode=true, то рассчитывается натуральный логарифм плотности вероятности
   double&       result[]        // массив для значений функции плотности вероятности
   );

Параметры

x

[in]  Значение случайной величины.

x[]

[in]  Массив со значениями случайной величины.

m

[in]  Общее количество объектов (целочисленное).

k

[in]  Количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное).

n

[in]  Количество взятых объектов (целочисленное).

log_mode

[in]  Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out]  Массив для значений функции плотности вероятности.