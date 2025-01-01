- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathProbabilityDensityHypergeometric
Рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) гипергеометрического распределения с параметрами m, k и n для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathProbabilityDensityHypergeometric(
|
double MathProbabilityDensityHypergeometric(
Рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) гипергеометрического распределения с параметрами m, k и n для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dhyper() в R.
|
bool MathProbabilityDensityHypergeometric(
|
bool MathProbabilityDensityHypergeometric(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
m
[in] Общее количество объектов (целочисленное).
k
[in] Количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное).
n
[in] Количество взятых объектов (целочисленное).
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции плотности вероятности.