Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double  x,             // valor da variável aleatória (inteiro)
   const double  m,             // número total de objetos (inteiro)
   const double  k,             // número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)
   const double  n,             // número de objetos tomados (inteiro)
   const bool    log_mode,       // cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityHypergeometric
   const double  x,             // valor da variável aleatória (inteiro)
   const double  m,             // número total de objetos (inteiro)
   const double  k,             // número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)
   const double  n,             // número de objetos tomados (inteiro)
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dhyper() no R.

bool  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double& x[],            // matriz com valores da variável aleatória 
   const double  m,              // número total de objetos (inteiro)
   const double  k,              // número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)
   const double  n,              // número de objetos tomados (inteiro)
   const bool    log_mode,       // sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, retorna o valor do logaritmo natural da função de densidade de probabilidade
   double&       result[]        // matriz para o valor da função densidade de probabilidade
   );

Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.

bool  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double& x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double  m,              // número total de objetos (inteiro)
   const double  k,              // número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)
   const double  n,              // número de objetos tomados (inteiro)
   double&       result[]        // matriz para o valor da função densidade de probabilidade
   );

Parâmetros

x

[in]  Valor da variável aleatória.

x[]

[in]  Matriz com valores da variável aleatória.

m

[in]  Número total de objetos (inteiro).

k

[in]  Número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)

n

[in]  Número de objetos tomados (inteiro)

log_mode

[in]  Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

result[]

[out]  Matriz para os valores da função densidade de probabilidade.