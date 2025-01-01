- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathProbabilityDensityHypergeometric
Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathProbabilityDensityHypergeometric(
|
double MathProbabilityDensityHypergeometric(
Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dhyper() no R.
|
bool MathProbabilityDensityHypergeometric(
Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.
|
bool MathProbabilityDensityHypergeometric(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
m
[in] Número total de objetos (inteiro).
k
[in] Número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)
n
[in] Número de objetos tomados (inteiro)
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para os valores da função densidade de probabilidade.