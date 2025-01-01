DocumentazioneSezioni
MathProbabilityDensityHypergeometric

Calcola il valore della funzione di massa di probabilità di distribuzione ipergeometrica con i parametri M, K ed N per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double  x,             // valore della variabile random (integer)
   const double  m,             // numero totale degli oggetti (integer)
   const double  k,             // numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer)
   const double  n,             // numero di oggetti disegnati (integer)
   const bool    log_mode,      // calcola il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora il logaritmo naturale della densità di probabilità viene calcolato
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

double  MathProbabilityDensityHypergeometric
   const double  x,             // valore della variabile random (integer)
   const double  m,             // numero totale degli oggetti (integer)
   const double  k,             // numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer)
   const double  n,             // numero di oggetti disegnati (integer)
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di massa di probabilità di distribuzione ipergeometrica con i parametri M, K ed N per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di dhyper() in R.

bool  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  m,              // numero totale degli oggetti (integer)
   const double  k,              // numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer)
   const double  n,              // numero di oggetti disegnati (integer)
   const bool    log_mode,       // flag per calcolare il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della densità di probabilità 
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di densita di probabilità
   );

Calcola il valore della funzione di massa di probabilità di distribuzione ipergeometrica con i parametri M, K ed N per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.

bool  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  m,              // numero totale degli oggetti (integer)
   const double  k,              // numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer)
   const double  n,              // numero di oggetti disegnati (integer)
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di densita di probabilità
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

m

[in] Numero totale di oggetti (integer).

k

[in] Numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer).

n

[in] Numero di oggetti presi (integer).

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.