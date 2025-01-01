- MathProbabilityDensityHypergeometric
MathProbabilityDensityHypergeometric
Calcola il valore della funzione di massa di probabilità di distribuzione ipergeometrica con i parametri M, K ed N per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathProbabilityDensityHypergeometric(
|
double MathProbabilityDensityHypergeometric(
Calcola il valore della funzione di massa di probabilità di distribuzione ipergeometrica con i parametri M, K ed N per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di dhyper() in R.
|
bool MathProbabilityDensityHypergeometric(
|
bool MathProbabilityDensityHypergeometric(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
m
[in] Numero totale di oggetti (integer).
k
[in] Numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer).
n
[in] Numero di oggetti presi (integer).
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.