Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria (número entero)
   const double  m,             // número total de objetos (número entero)
   const double  k,             // número de objetos con la característica deseada (número entero)
   const double  n,             // número de objetos tomados (número entero)
   const bool    log_mode,      // cálculo del logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dhyper() en R.

bool  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria 
   const double  m,              // número total de objetos (número entero)
   const double  k,              // número de objetos con la característica deseada (número entero)
   const double  n,              // número de objetos tomados (número entero)
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de densidad de probabilidad
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad
   );

Parámetros

x

[in]  Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in]  Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

m

[in]  Número total de objetos (número entero).

k

[in]  Número de objetos con la característica deseada (número entero).

n

[in]  Número de objetos tomados (número entero).

log_mode

[in]  Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

result[]

[out]  Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad