MathProbabilityDensityHypergeometric

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dhyper() en R.

bool MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Parámetros

x

[in] Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

m

[in] Número total de objetos (número entero).

k

[in] Número de objetos con la característica deseada (número entero).

n

[in] Número de objetos tomados (número entero).

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad