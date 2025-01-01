MathProbabilityDensityHypergeometric

Calcule les valeurs de la fonction de masse de probabilité de distribution hypergéométrique avec les paramètres m, k et n pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcule les valeurs de la fonction de masse de probabilité de distribution hypergéométrique avec les paramètres m, k et n pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Calcule les valeurs de la fonction de masse de probabilité de distribution hypergéométrique avec les paramètres m, k et n pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dhyper() dans R.

bool MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule les valeurs de la fonction de masse de probabilité de distribution hypergéométrique avec les paramètres m, k et n pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathProbabilityDensityHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

m

[in] Nombre total d'objets (integer).

k

[in] Nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer).

n

[in] Nombre de tirages d'objets (integer).

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.