- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
Calcule les valeurs de la fonction de masse de probabilité de distribution hypergéométrique avec les paramètres m, k et n pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathProbabilityDensityHypergeometric(
|
Calcule les valeurs de la fonction de masse de probabilité de distribution hypergéométrique avec les paramètres m, k et n pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dhyper() dans R.
|
bool MathProbabilityDensityHypergeometric(
Calcule les valeurs de la fonction de masse de probabilité de distribution hypergéométrique avec les paramètres m, k et n pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.
|
bool MathProbabilityDensityHypergeometric(
Paramètres
x
[in] Valeur de la variable aléatoire.
x[]
[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.
m
[in] Nombre total d'objets (integer).
k
[in] Nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer).
n
[in] Nombre de tirages d'objets (integer).
log_mode
[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.