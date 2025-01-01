- MathProbabilityDensityHypergeometric
MathProbabilityDensityHypergeometric
確率変数xに対して、パラメータm、k、nを用いて超幾何学分布の確率質量関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
|
double MathProbabilityDensityHypergeometric(
|
確率変数の配列x[]に対して、パラメータm、k、nを用いて超幾何学分布の確率質量関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのdhyper()の類似体です。
|
bool MathProbabilityDensityHypergeometric(
|
bool MathProbabilityDensityHypergeometric(
パラメータ
x
[in] 確率変数の値
x[]
[in] 確率変数の値を持つ配列
m
[in] オブジェクトの総数（整数）
k
[in] 所望の特性を有するオブジェクトの数（整数）
n
[in] オブジェクト描画の数（整数）
log_mode
[in] 値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合、確率密度の自然対数を計算する。
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
result[]
[out] 確率密度関数の値の配列