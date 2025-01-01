문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計超幾何分布MathProbabilityDensityHypergeometric 

MathProbabilityDensityHypergeometric

무작위 변수 x에 대한 m,k 및 n 매개변수를 사용하여 초기하 분포의 확률 질량 함수 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double  x,             // 무작위 변수의 값(정수)
   const double  m,             // 총 개체 수(정수)
   const double  k,             // 요구되는 특성을 가진 개체 수(정수)
   const double  n,             // 개체 그리기 수(정수)
   const bool    log_mode,      // 값의 로그를 계산 log_mode=true이면 확률 밀도의 자연 로그가 계산됩니다
   int&          error_code     // 오류 코드를 저장할 변수
   );

무작위 변수 x[] 배열에 대한 m,k 및 n 매개변수를 사용하여 초기하 분포의 확률 질량 함수 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 dhyper()의 아닐로그.

bool  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double& x[],            // 무작위 변수 값을 갖는 배열
   const double  m,              // 총 개체 수(정수)
   const double  k,              // 요구되는 특성을 가진 개체 수(정수)
   const double  n,              // 개체 그리기 수(정수)
   const bool    log_mode,       // 값의 로그를 계산하는 플래그 log_mode=true면 확률 밀도의 자연 로그가 계산됩니다
   double&       result[]        // 확률 밀도 함수 값에 대한 배열
   );

무작위 변수 x[] 배열에 대한 m,k 및 n 매개변수를 사용하여 초기하 분포의 확률 질량 함수 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다.

bool  MathProbabilityDensityHypergeometric(
   const double& x[],            // 무작위 변수 값을 갖는 배열
   const double  m,              // 총 개체 수(정수)
   const double  k,              // 요구되는 특성을 가진 개체 수(정수)
   const double  n,              // 개체 그리기 수(정수)
   double&       result[]        // 확률 밀도 함수 값에 대한 배열
   );

매개변수

x

[in]  무작위 변수의 값.

x[]

[in]  무작위 변수 값이 있는 배열.

m

[in]  총 개체 수(정수).

k

[in]  요구되는 특성을 가진 개체 수(정수).

n

[in]  개체 그리기 수(정수).

log_mode

[in]  값의 로그를 계산할 플래그. log_mode=true면 확률 밀도의 자연 로그가 반환됩니다.

error_code

[out]  오류 코드를 저장할 변수.

result[]

[out]  확률 밀도 함수 값의 배열.