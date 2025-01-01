DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsBulanık mantıkÜyelik fonksiyonlarıCZ_ShapedMembershipFunctionB 

B (Get yöntemi)

Azalma aralığının bitiş değerini gösteren parametreyi alır.

double  B()

Dönüş Değeri

Azalma aralığının bitiş değerini gösteren parametre.

B (Set yöntemi)

Azalma aralığının bitiş değerini gösteren parametreyi ayarlar.

void  B(
   const double  b      // azalma aralığının bitiş değerini gösteren parametre 
   )

Parametreler

b

[in] Azalma aralığının bitiş değerini gösteren parametre.

A