MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsBulanık mantıkÜyelik fonksiyonlarıCZ_ShapedMembershipFunctionB ABGetValue B (Get yöntemi) Azalma aralığının bitiş değerini gösteren parametreyi alır. double B() Dönüş Değeri Azalma aralığının bitiş değerini gösteren parametre. B (Set yöntemi) Azalma aralığının bitiş değerini gösteren parametreyi ayarlar. void B( const double b // azalma aralığının bitiş değerini gösteren parametre ) Parametreler b [in] Azalma aralığının bitiş değerini gösteren parametre. A GetValue