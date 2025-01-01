DocumentationSections
X_Size (Get Method)

Gets the value of "X_Size" property.

int  X_Size() const

Return Value

Value of "X_Size" property of the object assigned to the class instance. If there is no object assigned, it returns 0.

X_Size (Set Method)

Sets new value for "X_Size" property.

bool  X_Size(
   int  X      // property value
   )

Parameters

X

[in]  New value for "X_Size" property.

Return Value

true - successful, false - cannot change the property.