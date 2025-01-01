MQL5 ReferenceStandard LibraryGraphic ObjectsControl ObjectsCChartObjectSubChartX_Size CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType X_Size (Get Method) Gets the value of "X_Size" property. int X_Size() const Return Value Value of "X_Size" property of the object assigned to the class instance. If there is no object assigned, it returns 0. X_Size (Set Method) Sets new value for "X_Size" property. bool X_Size( int X // property value ) Parameters X [in] New value for "X_Size" property. Return Value true - successful, false - cannot change the property. Corner Y_Size