//--- CChartObjectArrowCheck::ArrowCode

//--- CChartObjectArrowDown::ArrowCode için bir örnek

//--- CChartObjectArrowUp::ArrowCode için bir örnek

//--- CChartObjectArrowStop::ArrowCode için bir örnek

//--- CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode için bir örnek

//--- CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode için bir örnek

//--- CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode için bir örnek

//--- CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode için bir örnek

#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

//---

void OnStart()

{

//--- örnek olarak CChartObjectArrowCheck sınıfını alalım

CChartObjectArrowCheck arrow;

//--- nesne parametrelerini ayarla

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))

{

//--- ok oluşturma hatası

printf("Ok oluşturma hatası %d!",GetLastError());

//---

return;

}

//--- ok kodunu ayarla

if(!arrow.ArrowCode(181))

{

//--- bu bir hata değil

printf("ok kodu değiştirilemiyor");

}

//--- oku kullan

//--- . . .

}