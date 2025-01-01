|
//--- CChartObjectArrowCheck::ArrowCode
//--- CChartObjectArrowDown::ArrowCode için bir örnek
//--- CChartObjectArrowUp::ArrowCode için bir örnek
//--- CChartObjectArrowStop::ArrowCode için bir örnek
//--- CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode için bir örnek
//--- CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode için bir örnek
//--- CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode için bir örnek
//--- CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode için bir örnek
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
//---
void OnStart()
{
//--- örnek olarak CChartObjectArrowCheck sınıfını alalım
CChartObjectArrowCheck arrow;
//--- nesne parametrelerini ayarla
double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))
{
//--- ok oluşturma hatası
printf("Ok oluşturma hatası %d!",GetLastError());
//---
return;
}
//--- ok kodunu ayarla
if(!arrow.ArrowCode(181))
{
//--- bu bir hata değil
printf("ok kodu değiştirilemiyor");
}
//--- oku kullan
//--- . . .
}