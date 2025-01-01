DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriOk NesneleriArrows with fixed codeArrowCode 

"Ok" nesnesi için kod değişimlerini yasaklar.

bool  ArrowCode(
   char  code      // kod değeri
   )

Parametreler

code

[in]  Herhangi bir değer

Dönüş değeri

Daima 'false'.

Örnek:

//--- CChartObjectArrowCheck::ArrowCode      
//--- CChartObjectArrowDown::ArrowCode için bir örnek      
//--- CChartObjectArrowUp::ArrowCode için bir örnek      
//--- CChartObjectArrowStop::ArrowCode için bir örnek      
//--- CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode için bir örnek      
//--- CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode için bir örnek      
//--- CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode için bir örnek      
//--- CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode için bir örnek      
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>      
//---      
void OnStart()      
  {      
//--- örnek olarak CChartObjectArrowCheck sınıfını alalım      
   CChartObjectArrowCheck arrow;      
//--- nesne parametrelerini ayarla      
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);      
   if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))      
     {      
      //--- ok oluşturma hatası      
      printf("Ok oluşturma hatası %d!",GetLastError());      
      //---      
      return;      
     }         
//--- ok kodunu ayarla      
   if(!arrow.ArrowCode(181))      
     {      
      //--- bu bir hata değil      
      printf("ok kodu değiştirilemiyor");      
     }      
//--- oku kullan      
//--- . . .      
  }      