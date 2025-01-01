PrecisionRecall

値を計算して適合率-再現率曲線を構築します。ClassificationScoreと同様、このメソッドは真の値のベクトルに適用されます。

bool vector::PrecisionRecall(

const matrix& pred_scores,

const ENUM_ENUM_AVERAGE_MODE mode

matrix& precision,

matrix& recall,

matrix& thresholds,

);

パラメータ

pred_scores

[in] 各クラスの確率を含む一連の水平ベクトルを含む行列。行列の行数は、真の値のベクトルのサイズに対応する必要があります。

mode

[in] ENUM_AVERAGE_MODE列挙の平均化モード。AVERAGE_NONE、AVERAGE_BINARY、AVERAGE_MICROのみが使用されます。

precision

[out] 計算された精度曲線値を含む行列。平均化が適用されない場合(AVERAGE_NONE)、行列の行数はモデル クラスの数に対応します。列の数は、真の値のベクトルのサイズ（または確率分布行列pred_scoreの行数）に対応します。マイクロ平均化の場合、行列の行数は、重複を除いた閾値の合計数に対応します。

recall

[out] 計算された再現率曲線値を含む行列。

threshold

[out] 確率行列を並び替えて得られた閾値行列。

注意事項

ClassificationScoreメソッドの注意事項を参照してください。

例

mnist.onnxモデルから統計を収集する例（精度99%）。



精度計算

vectorf accuracy=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_ACCURACY);

PrintFormat("accuracy=%f",accuracy[0]);



accuracy=0.989000

適合率と再現率のグラフをプロットする例。適合率の値がY軸にプロットされ、再現率の値がX軸にプロットされます。また、精度と再現率のグラフは個別にプロットされ、閾値がX軸にプロットされます。

if(y_true.PrecisionRecall(y_scores,AVERAGE_MICRO,mat_precision,mat_recall,mat_thres))

{

double precision[],recall[],thres[];

ArrayResize(precision,mat_thres.Cols());

ArrayResize(recall,mat_thres.Cols());

ArrayResize(thres,mat_thres.Cols());



for(uint i=0; i<thres.Size(); i++)

{

precision[i]=mat_precision[0][i];

recall[i]=mat_recall[0][i];

thres[i]=mat_thres[0][i];

}

thres[0]=thres[1]+0.001;



PlotCurve("Precision-Recall curve (micro average)","p-r","",recall,precision);

Plot2Curves("Precision-Recall (micro average)","precision","recall",thres,precision,recall);

}

結果の曲線：



