- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
计算值以构建精确调用曲线。与ClassificationScore类似，此方法应用于真值向量。
|
bool vector::PrecisionRecall(
参数
pred_scores
[in] 包含一组水平向量（含有每个类的概率）的矩阵。矩阵行数必须与真值向量的大小相对应。
模式
[in] ENUM_AVERAGE_MODE枚举的平均模式。只使用AVERAGE_NONE，AVERAGE_BINARY和AVERAGE_MICRO。
precision
[out] 包含计算精度曲线值的矩阵。如果不使用平均模式 (AVERAGE_NONE)，则矩阵中的行数对应于模型类的数量。列数对应于真值向量的大小（或概率分布矩阵pred_score中的行数）。在微平均的情况下，矩阵中的行数对应于阈值的总数，不包括重复项。
recall
[out] 包含计算调用曲线值的矩阵。
threshold
[out] 对概率矩阵进行排序得到的阈值矩阵
注意
请参阅ClassificationScore方法的注释。
例如
从mnist.onnx模型收集统计数据的示例（99%准确率）。
|
//--- 分类指标数据
//--- 输入输出
//--- 测试
//--- 收集数据
|
vectorf accuracy=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_ACCURACY);
绘制精确调用图的示例，其中精确值绘制在y轴上，调用值绘制在x轴上。此外，精度图和调用图也分别绘制，阈值绘制在x轴上
|
if(y_true.PrecisionRecall(y_scores,AVERAGE_MICRO,mat_precision,mat_recall,mat_thres))
Resulting curves: