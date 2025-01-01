PrecisionRecall

计算值以构建精确调用曲线。与ClassificationScore类似，此方法应用于真值向量。

bool vector::PrecisionRecall(

const matrix& pred_scores,

const ENUM_ENUM_AVERAGE_MODE mode

matrix& precision,

matrix& recall,

matrix& thresholds,

);

参数

pred_scores

[in] 包含一组水平向量（含有每个类的概率）的矩阵。矩阵行数必须与真值向量的大小相对应。

模式

[in] ENUM_AVERAGE_MODE枚举的平均模式。只使用AVERAGE_NONE，AVERAGE_BINARY和AVERAGE_MICRO。

precision

[out] 包含计算精度曲线值的矩阵。如果不使用平均模式 (AVERAGE_NONE)，则矩阵中的行数对应于模型类的数量。列数对应于真值向量的大小（或概率分布矩阵pred_score中的行数）。在微平均的情况下，矩阵中的行数对应于阈值的总数，不包括重复项。

recall

[out] 包含计算调用曲线值的矩阵。

threshold

[out] 对概率矩阵进行排序得到的阈值矩阵

注意

请参阅ClassificationScore方法的注释。

例如

从mnist.onnx模型收集统计数据的示例（99%准确率）。



Accuracy calculation

vectorf accuracy=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_ACCURACY);

PrintFormat("accuracy=%f",accuracy[0]);



accuracy=0.989000

绘制精确调用图的示例，其中精确值绘制在y轴上，调用值绘制在x轴上。此外，精度图和调用图也分别绘制，阈值绘制在x轴上

if(y_true.PrecisionRecall(y_scores,AVERAGE_MICRO,mat_precision,mat_recall,mat_thres))

{

double precision[],recall[],thres[];

ArrayResize(precision,mat_thres.Cols());

ArrayResize(recall,mat_thres.Cols());

ArrayResize(thres,mat_thres.Cols());



for(uint i=0; i<thres.Size(); i++)

{

precision[i]=mat_precision[0][i];

recall[i]=mat_recall[0][i];

thres[i]=mat_thres[0][i];

}

thres[0]=thres[1]+0.001;



PlotCurve("Precision-Recall curve (micro average)","p-r","",recall,precision);

Plot2Curves("Precision-Recall (micro average)","precision","recall",thres,precision,recall);

}

Resulting curves:



