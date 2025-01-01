PrecisionRecall

값들을 계산하여 정밀도-재현율 곡선(precision-recall curve)을 구성합니다. ClassificationScore와 마찬가지로 이 메서드는 참값의 벡터에 적용됩니다.

bool vector::PrecisionRecall(

const matrix& pred_scores,

const ENUM_ENUM_AVERAGE_MODE mode

matrix& precision,

matrix& recall,

matrix& thresholds,

);

매개 변수

pred_scores

[in] 각 클래스에 대한 확률이 포함된 수평 벡터의 집합을 포함하는 행렬. 행렬 행의 수는 실제 값으로 구성된 벡터의 크기와 일치해야 합니다.

mode

[in] ENUM_AVERAGE_MODE 열거의 평균화 모드. AVERAGE_NONE, AVERAGE_BINARY 및 AVERAGE_MICRO만 사용됩니다.

precision

[out] 계산된 정밀도 곡선 값이 포함된 행렬입니다. 평균화가 적용되지 않은 경우(AVERAGE_NONE) 행렬의 행 수는 모델의 클래스의 수에 해당합니다. 열 수는 참값 벡터의 크기(또는 확률 분포 행렬 pred_score의 행 수)에 해당합니다. 미세 평균화의 경우 행렬의 행 수는 중복을 제외한 임계값의 총 수에 해당합니다.

recall

[out]계산된 재현율 곡선 값이 포함된 행렬 .

threshold

[out] 확률 행렬을 정렬하여 얻은 임계 행렬

참조

ClassificationScore 메서드에 대한 참고 사항을 참조하세요.

예시

mnist.onnx 모델에서 통계를 수집하는 예(정확도 99%)



정확도 계산

vectorf accuracy=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_ACCURACY);

PrintFormat("accuracy=%f",accuracy[0]);



accuracy=0.989000

정밀도 값이 y축에 표시되고 재현율 값이 x축에 표시되는 정밀도-재현율 그래프를 그리는 예입니다. 또한 정밀도 및 재현율 그래프는 x축에 임계값이 표시되어 별도로 표시됩니다.

if(y_true.PrecisionRecall(y_scores,AVERAGE_MICRO,mat_precision,mat_recall,mat_thres))

{

double precision[],recall[],thres[];

ArrayResize(precision,mat_thres.Cols());

ArrayResize(recall,mat_thres.Cols());

ArrayResize(thres,mat_thres.Cols());



for(uint i=0; i<thres.Size(); i++)

{

precision[i]=mat_precision[0][i];

recall[i]=mat_recall[0][i];

thres[i]=mat_thres[0][i];

}

thres[0]=thres[1]+0.001;



PlotCurve("Precision-Recall curve (micro average)","p-r","",recall,precision);

Plot2Curves("Precision-Recall (micro average)","precision","recall",thres,precision,recall);

}

결과 곡선:



