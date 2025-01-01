LossGradient

Calcola un vettore o una matrice di gradienti della funzione di perdita.

vector vector::LossGradient(

const vector& vect_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

...

);





matrix matrix::LossGradient(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

);





matrix matrix::LossGradient(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Parametri

vect_true/matrix_true

[in] Vettore o matrice di valori reali.

loss

[in] Funzione di perdita dall'enumerazione ENUM_LOSS_FUNCTION.

axis

[in] Valore dall'enumerazione ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — asse orizzontale, AXIS_VERT — asse verticale).

...

[in] Parametro addizionale 'delta' può essere utilizzato solo dalla funzione di perdita Hubert (LOSS_HUBER)

Valore Restituito

Vettore o matrice dei valori del gradiente della funzione di perdita. Il gradiente è la derivata parziale rispetto a dx (x è il valore previsto) della funzione di perdita in un dato punto.

Nota

I gradienti sono utilizzati nelle reti neurali per regolare i pesi della matrice di peso durante la retropropagazione, durante l'allenamento del modello.

Una rete neurale mira a trovare gli algoritmi che minimizzano l'errore sul campione di addestramento, per cui la funzione di perdita è utilizzata.

Differenti funzioni di perdita vengono utilizzate a seconda del problema. Per esempio, Mean Squared Error (MSE) è utilizzata per problemi di regressione, e Binary Cross-Entropy (BCE) è utilizzata per scopi di classificazione binaria.

Esempio di calcolo dei gradienti della funzione di perdita