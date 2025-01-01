LossGradient

Calcule un vecteur ou une matrice de gradients de fonction de perte.

vector vector::LossGradient(

const vector& vect_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

...

);





matrix matrix::LossGradient(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

);





matrix matrix::LossGradient(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Paramètres

vect_true/matrix_true

[in] Vecteur ou matrice de valeurs vraies.

loss

[in] Fonction de perte de l'énumération ENUM_LOSS_FUNCTION.

axis

[in] Valeur de l'énumération ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — axe horizontal, AXIS_VERT — axe vertical).

...

[in] Le paramètre supplémentaire "delta" ne peut être utilisé que par la fonction de perte de Hubert (LOSS_HUBER)

Valeur de Retour

Vecteur ou matrice des valeurs de gradient de la fonction de perte. Le gradient est la dérivée partielle par rapport à dx (x est la valeur prédite) de la fonction de perte en un point donné.

Note

Les gradients sont utilisés dans les réseaux de neurones pour ajuster les poids de la matrice de poids lors de la rétropropagation, lors de la formation du modèle.

Un réseau de neurones vise à trouver les algorithmes qui minimisent l'erreur sur l'échantillon d'apprentissage, pour lequel la fonction de perte est utilisée.

Différentes fonctions de perte sont utilisées en fonction du problème. Par exemple, l'erreur quadratique moyenne (MSE) est utilisée pour les problèmes de régression, et l'entropie croisée binaire (BCE) est utilisée à des fins de classification binaire.

Exemple de calcul des gradients de la fonction de perte