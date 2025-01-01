LossGradient

计算损失函数梯度的向量或矩阵。

vector vector::LossGradient(

const vector& vect_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

...

);





matrix matrix::LossGradient(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

);





matrix matrix::LossGradient(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

参数

vect_true/matrix_true

[in] 真值的向量或矩阵。

loss

[in] ENUM_LOSS_FUNCTION枚举中的损失函数。

axis

[in] ENUM_MATRIX_AXIS枚举值（AXIS_HORZ ― 横轴，AXIS_VERT ― 竖轴）。

...

[in] 附加参数'delta'只能由Hubert损失函数(LOSS_HUBER)使用

返回值

损失函数梯度值的向量或矩阵。梯度是损失函数在给定点上对dx的偏导数（x是预测值）。

注意

神经网络在训练模型时，在反向传播过程中使用梯度来调整权重矩阵的权重。

神经网络的目标是找到最小化训练样本误差的算法，为此使用损失函数。

根据不同的问题使用不同的损失函数。例如，均方误差(MSE)用于回归问题，二元交叉熵(BCE)用于二元分类。

计算损失函数梯度的示例