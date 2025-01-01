- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
计算损失函数梯度的向量或矩阵。
|
vector vector::LossGradient(
参数
vect_true/matrix_true
[in] 真值的向量或矩阵。
loss
[in] ENUM_LOSS_FUNCTION枚举中的损失函数。
axis
[in] ENUM_MATRIX_AXIS枚举值（AXIS_HORZ ― 横轴，AXIS_VERT ― 竖轴）。
...
[in] 附加参数'delta'只能由Hubert损失函数(LOSS_HUBER)使用
返回值
损失函数梯度值的向量或矩阵。梯度是损失函数在给定点上对dx的偏导数（x是预测值）。
注意
神经网络在训练模型时，在反向传播过程中使用梯度来调整权重矩阵的权重。
神经网络的目标是找到最小化训练样本误差的算法，为此使用损失函数。
根据不同的问题使用不同的损失函数。例如，均方误差(MSE)用于回归问题，二元交叉熵(BCE)用于二元分类。
计算损失函数梯度的示例
|
matrixf y_true={{ 1, 2, 3, 4 },